素食意識興起　台南傳統市場找好料

心素食老闆吳坤憲打從娘胎就與素食結緣，因此，退伍後更自己開素食餐廳，去年也榮獲樂活名攤2星認證。（萬于甄攝）

位在永康公有市場的原香素食，老闆洪明麗以長年吃素的經驗，對如何烹調出精緻又美味的素食，可說是箇中好手。（萬于甄攝）

國人越來越多人響應蔬食日，讓吃素的人口益發增加，昨經發局也推薦傳統市場內的素食名攤，供民眾品嘗選購。（萬于甄攝）

現代社會越來越多人開始推廣多蔬菜少肉的活動，近年來標榜健康的素食店也日益增加，經發局13日為讓台南素食者有更多選擇的餐廳，邀請3家傳統市場內的名攤，提供民眾品嘗。

根據地球聯合國農糧組織（FAO）的統計，地球上的二氧化碳多半來自於畜牧業，占總排放量約18%，因此，許多環保人士會宣導吃素不僅是為自己的健康，更是愛護動物、對抗暖化的一大助益，讓許多民眾支持響應。

經發局副局長殷世熙指出，近年來不少單位團體推動「周一無肉日」，加上食安風暴不斷，讓許多素食餐廳紛紛標榜健康、養生，吸引越來越多民眾響應，選擇開始吃素，而台南傳統市場內就有許多名攤，販賣美味健康的素食料理。

位在佳里中山公有零售市場的道心素食，老闆吳坤憲打趣地說，自己打從娘胎就是吃素，與素食有特殊的緣分，20多年前才搬到中山市場經營；雖吳坤憲的道心素食在市場已相當出名，但他仍不斷改進自己的烹飪方式，希望讓民眾見識到素食除是小吃，也可以是「大菜」。

另外，在永康市場內的原香素食老闆洪明麗，用自己長年吃素的經驗，為民眾烹煮精緻美味的素食，更打破素食油膩的框架，深受年輕人喜愛，往往不到開店不到2小時就銷售一空，而新營的道堅素食則展現素食料理的多樣性，也受到許多素食者好評。

(中時)