台中市政府今年第1次追加減預算案

國民黨團書記長李中說，調整里鄰應從下下屆開始施行，讓有意參選里長的市民，有更充裕時間進行瞭解與準備。（陳世宗攝）

台中市議會日前收到市政府106年度追加預算書，歲出部分追加35億2,099萬5千元。黨團前書記長楊正中議員說，當中許多項目與第2屆第4次定期會第10次會議所刪除之預算內容幾乎一樣，其追加預算之編列恐有違預算法第79條之虞。

台中市政府表示，106年度台中市地方總預算第1次追加(減)預算案，追加歲出35億5,755萬元，其中的12億4,262萬元9千元，為中央今年補助市府的各重大建設案地方配合款。

市府強調，除地方配合款，其餘歲出部分則為總預算審核時未獲議會通過，但經檢視確實有必要辦理，因此再次追加，爭取議會支持；包括汙水下水道管網建設及道路刨封、公共自行車租賃系統建置及營運管理、綠空鐵道軸線計畫、充實愛心食物銀行、焚化廠底渣委託再利用處理計畫、焚化廠委託操作管理服務計畫、非法棄置廢棄物緊急移除計畫等。

國民黨團書記長李中說，眾多里長反應，市府有意進行里編組調整作業，但市府之提案僅針對部分里鄰進行，而目前台中市一千戶以下之里編組約有三百多個，與「臺中市里鄰編組及區域調整自治條例」第三條內容不甚相符。國民黨團將提自治條例修正案，日後所有相關調整，皆需從下下屆開始施行，該修正將可讓有意參選里長之市民，有更充裕時間進行瞭解與準備。

針對國民黨團認為市府調整不符「臺中市里鄰編組及區域調整自治條例」第三條規定，並建議「相關調整需從下下屆開始」。民政局表示，台中市共625個里、1萬3004個鄰，部分鄰里戶數及人數差很大，造成部分鄰里長勞逸不均。市府依「臺中市里鄰編組及區域調整自治條例」調整里鄰區域，讓戶數較為接近，也讓里鄰長的工作量較為平均。

民政局表示，「臺中市里鄰編組及區域調整自治條例」第三條是原則性的規定，在調整時仍須因地制宜，與都市計畫變遷等因素通盤考量。而都市人口發展日益變遷，若從「下下屆開始」，此次調整計畫將從「6年後」開始，接下來則為「8年後」，將嚴重延誤區里行政正常功能。相關調整仍應適時辦理、與時距進，才能符合市民所需。

(中時)