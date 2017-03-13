WBC》4連勝以色列崩盤 0比10落後荷蘭
經典賽次輪E組今天（13日）晚間進行以色列和荷蘭之戰，以色列自首輪起已拿下4連勝，能否再延續驚奇令人期待，而荷蘭昨日在複賽首戰與日本隊鏖戰到第11局後落敗，今晚沒有退路。
以色列此戰排出貝克（Corey Baker）先發，2局上接連投出2次保送，2出局後被德卡斯特（Yurendell de Caster）適時安打，幫荷蘭隊打下2比0的領先。
3局上貝克又製造一、二壘有人的局面後退場，荷蘭隊先把跑者推進上二、三壘，巴倫汀（Wladimir Balentien）補上安打再送回2分，第5棒桂格瑞斯（Didi Gregorius）、沙拉格（Shawn Zarraga）接連補上長打送回跑者，荷蘭隊將比分拉開為6比0。
4局上荷蘭隊繼續狙擊以色列，西蒙斯（Andrelton Simmons）敲出二壘安打上壘，普洛法（Jurickson Profar）選到保送，接著巴倫汀（Wladimir Balentien）先以安打追加1分，接著桂格瑞斯轟出右外野方向的3分全壘打，荷蘭隊拉開10比0的領先。
(中時電子報)
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