民進黨大老何春木過世享壽96歲 家屬及各界悲痛不捨
「我每天早晚都會幫父親按摩，沒想到今天是最後1次！」民進黨大老、前國策顧問何春木13日中午1時30分許與世長辭，享壽96歲；何春木的兒子台中市議員何敏誠哽咽的說，他是個慈祥的父親，這幾天身體狀況不好，沒想到會突然辭世，讓家人及政壇後輩咸感悲痛與不捨。
政壇耆老指出，何春木29歲就成為台中市議會最年輕的市議員，一生熱愛民主，黨外時期為對抗國民黨政權，從市議員、市長到省議員選舉共參選13次，其中有7次當選、6次落選，曾擔任過3屆台灣省議員、4屆台中市議員，是台中市政壇聞名的黨外戰將，兒子繼承父親志業。
何春木的兒子市議員何敏誠是台中市最資深的市議員，曾代表民進黨參選多次議長；另名兒子前立委何敏豪，目前在民間公司擔任董事長一職，兄弟兩人在中市政壇備受尊崇。何春木靈堂設在何敏豪台中市進化路26之1號自宅，供各界拈香追思。
何敏誠說，父親走過台灣白色恐怖年代，亦歷經美麗島等政治事件！身體健康近來時好時壞！春節期間台中市長林佳龍、立委黃國書等，大年初一特前來拜年；他還鄭重地告訴林佳龍說「是我派你做市長的」，林佳龍也欣然說對，晚輩對父親都敬愛有加。
何敏誠表示，他每天早晚都會抽空前往替父親按摩，今天因市議會召開程序委員會，7點多就先去探望父親，並替他按摩約20幾分後才跑行程。中午突然接到家人通知父親狀況很不好，說要連絡復康巴士；他要家人打119叫救護車，當救護人員趕到時，父親已無心跳、呼吸！讓家人悲痛不捨！
(中時)
關鍵字：何春木
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