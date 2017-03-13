「海星少年」紀錄短片 大同教師入圍教育部金像獎
員林市大同國中教師何婷婷，將校內「自我探索班」學生寒假3天校外營隊服務過程，拍攝剪輯成短片「海星少年」，紀錄12名國三生心路歷程轉變，在全國逾百部參賽影片中脫穎而出，入圍第二屆教育部金像獎。
大同國中12年前開始將國三的高關懷學生集中成立專班，以大量技術性學習和才藝課程，取代制式學科課程學習，導師戴維仁6年前到職後，開始結合海星少年關懷協會，導入服務活動並以更多陪伴協助少年們探索、認同自己。
今年一月，探索班12名自願參加學生，在協會3天營隊活動安排下，密集朝夕相處，一同前往草療戒毒村、榮民之家、肯納兒之家還有火車站，與戒毒者、老榮民、自閉兒家屬及東南亞移工，進行煮咖啡服務並相互對話。
何婷婷說，身為表演藝術課教師，也是影像創作社團指導老師，三天活動中她透過影像紀錄下孩子們克服恐懼、挑戰自我的過程，也有孩子想起自己的親人、長輩，觸及心中脆弱一面而感動落淚。
學生「阿龍」說，活動內容讓他有很多感觸、很感動，雖然班上同學來自不同班級，但短短半年多的相處，彼此卻能很快相互融入、理解，導師的同理與幫助和學校的才藝課程，都讓他變得比較成熟、沉穩，願意學習、也不再那麼常翹課。
喜歡烘焙的他，現在也變得更有目標，希望能考上國立員林農工的食品加工科進修部，完成高中學業。
何婷婷說，影片入圍後嘗試在校內部分班級播映，不少觀影後的學生們意外發現，原來這些平時只會使喚人、外表看來很「大尾」的學長姊，也有不為人知的一面；影片成為橋樑與對話的窗口，讓其他孩子看見、學習理解他們的不同。
戴維仁說，海星少年意指弱勢少年，就像被海浪打上岸、受困沙灘的海星，等待有人拾起，幫助把他們送回大海，改變命運，盼影片能喚起更多人對邊緣弱勢青少年族群的重視。
(中時)
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