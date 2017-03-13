酒駕上路 想推給太太被識破

許姓男子酒後駕車，為躲避攔查還一度想和太太換位置。（呂妍庭翻攝）

許姓男子酒後駕車被警方查獲。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣朴子分局昨在六腳鄉與朴子市聯絡要道蒜頭橋北端佈設路檢點，對往來車輛實施攔查，為防止有心人士躲避攔查，一旁產業道路也設有攔查警力，傍晚5點多，員警發現一部黑色自小客車意圖規避路檢，逕轉向路旁產業道路，疑似看到前方警察，自小客馬上又轉進一旁住家空地停放。

員警發覺不對勁，衝上前盤查，發現許姓男子從駕駛座下車，意圖和副駕駛座的妻子換位置，且警方詢問時，他還堅稱是太太開車，經警方告知若查出車子不是太太開的，其妻將涉嫌偽造文書罪，男子這時才坦承是他開的車，酒測後酒測值為0.52mg/l，依公共危險罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

警方表示，由於許男為5年內再犯，將面臨5年內違犯酒駕二次公共危險罪加重刑責，恐將付出慘重代價。

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(中時)