台灣國際蘭展閉幕 遊客成長逾12%

2017台灣國際蘭展今天下午閉幕，主辦單位統計，10天展期共吸引24萬8067人入園，較去年成長12.54%。

蘭展的最後一天，許多配合的廠商進行大特賣，也吸引不少民眾前往撿便宜。主辦單位統計，今天共有1萬2761人入園。下午4時由蘭展計畫主持人林峰田、及成大研究基金會副執行長洪國郎關園閉幕。

林峰田表示，今年蘭展參觀人次也刷新紀錄，同時今年還創下4項新紀錄；包括主題展是歷年來最大最好、競賽花高達2000株、蘭花新品種有500種、國內註冊人數（指蘭花業者或蘭花研究機構的研究人員）249人。

林峰田指出，蘭花是台灣最重要的外銷花卉，每年產值達新台幣60、70億元以上。台灣國際蘭展的舉辦除了提供蘭花業者觀摩交流，最大目的是邀請國外買家前來看蘭花業者育種的成果、並下訂單。每次蘭展多能接到3至5年約百億元的訂單，這是蘭花產業成長的最大動力，也是台灣國際蘭展的很大成就。1060313

(中央社)