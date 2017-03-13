全球旅人初次旅行去哪玩 巴黎排第一

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第1次旅行是去哪玩？旅遊網站Booking.com繽客日前公布全球前10旅行初體驗目的地排行榜，其中歐洲占了9席次，法國巴黎排行第1。

第1次的旅行經驗總是讓人印象深刻，Booking.com繽客日前調查全球20個國家、1萬5000名受訪者，公布全球前10旅行初體驗目的地排行榜，歐洲城市獨領風騷，搶占排行榜9席，法國巴黎最受愛戴，奪下排行榜冠軍寶座。

除了榜首法國巴黎，第2至第10名分別是西班牙巴賽隆納、英國倫敦、奧地利維也納、西班牙馬拉加、義大利威尼斯、羅馬、澳洲雪梨、瑞士蘇黎世和德國柏林，其中雪梨是唯一非歐洲的城市，亞洲則無緣前10名。

Booking.com繽客分析，許多旅人選擇初次旅行目的地的條件，以「歷史資產」、「藝術文化」為首要；而最想體驗的行程依序為品嚐當地美食、體驗當地文化，以及體驗全新生活環境與景緻。

這份調查也發現，有69%的人在選擇首次旅行目的地時是偏向國內旅遊，原因主要是異國目的地相較國內旅遊，需要更多時間的事前準備及具備更高的冒險精神與勇氣。1060313

(中央社)