江蘇玉石抽查 2千元以下近半不合格

我要評比

許多民眾到江蘇旅遊喜歡買玉石，但是官方抽查指出，售價人民幣500元（新台幣約2277元）以下的玉石，近半不合格，出現以假充真、標示不合格等問題。購買時得貨比三家。

澎湃新聞今天報導，江蘇省質量技術監督局13日針對市場販售的玉石，發布第一季「天然珠寶玉石產品」抽查分析。總計90家、100批次來自商場、超市、旅遊景點和電商、電視購物等樣品中，有67批次合格，合格率67%。

然而，夢想便宜買好貨的民眾可能要失望了。根據報告，銷售價格在2000元以上的全部合格，銷售價格不足500元的產品合格率僅52.9%，幾乎近半不合格。價格在500至999元、1000至1999元的合格率分別為63%、66.7%。

據抽檢報告，這些珠寶玉石產品的品質問題主要有以假充真、以次充好、標示不合格等3方面。

以假充真，指的是用人工寶石或低檔寶石假冒高檔寶石。33批次不合格產品中，有9批次存在此問題。例如用玻璃假冒碧玉、貓眼等天然寶石。

以次充好，是指用品質較差的寶石經過人工處理美化後冒充高品質天然寶石。33批次不合格產品中，有13批次存在此問題。例如用劣質翡翠經過漂白、充填或染色後冒充高檔天然翡翠等。

還有一類是珠寶玉石標示不合格，33批次的不合格產品中，共有9批次標示不合格。例如，未按規定以珠寶玉石基本名稱命名，而是以產地標註珠寶玉石名稱。如「阿富汗玉」以產地國名標註，經鑑定後為大理石。

江蘇省質量技術監督珠寶首飾產品質量檢驗站站長沈兆龍提醒，選購珠寶玉石產品時，應選用老字號、主流銷售管道，而從景點、飯店、網店選購時就要特別小心。

他表示，從網店選購應查證銷售單位營業執照，並要求在票據上註明產品具體名稱作為證據。同時，注意產品合格證上的照片和重量核對貨證的一致性。對於大幅低於市場價格的產品，要謹防受騙。1060313

(中央社)