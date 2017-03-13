過期乳瑪琳 新北：自主下架續追蹤

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新北市政府衛生局追查遠東油脂問題產品下架，至今天共稽查101家業者，都已經自主下架，衛生局將持續追蹤。

衛生局今晚表示，針對過期乳瑪琳重製油品事件，今天持續追查食品業者使用違規問題產品下架，已查核36家餐飲業、19家販售業、23家烘焙業、3家工廠、6家物流業、14家雜糧行。

衛生局表示，查核結果都已自主下架，並與遠東油脂公司聯絡退貨，衛生局將持續追查。

衛生局表示，此次遠東油脂問題產品為「有效期限：2017.03.08至2017.09.30」的產品，消費者購買時，可以有效日期分辨。呼籲業者，發現產品有危害衛生安全時，應主動停止製造、加工、販賣及辦理回收。1060313

(中央社)