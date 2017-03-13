產學合作促雙贏 學生提早與社會接軌

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產學合作促進雙贏，弘光科大今天和光學大廠簽訂產學策略聯盟，讓進修部的學生在求學過程中，可以有穩定的收入，又可以提早和社會接軌。

弘光科大今天與今國光學工業股份有限公司簽定產學策略聯盟，簽約儀式在弘光科大人文講堂舉行，校長黃月桂與今國光學董事長陳慶棋代表雙方簽定產學策略聯盟。

黃月桂表示，學校積極推動學術與產業連結，促進學以致用的優質發展，很高興能和「今國光學」產學合作，以雙方互惠的原則，藉由整合資源運用，提供學生就業、實習機會，並促進產業升級及學術研究，共創多贏。

陳慶棋指出，秉持著「根留台灣、放眼國際」的經營理念，公司除在台中擁有2座廠房外，在大陸廣東佛山設有華國光學並在新加坡設有辦公室，發展前景看好，光學製造需要細心、專業人才，而決定和弘光科大合作。

資管系教授楊國隆指出，今國光學首次和中部大學簽訂產學合作，希望多培育在地的人才，雙方經過多次會晤、溝通，希望透過產學合作模式，讓學生安心就學、公司有穩定專業人力。

資管系主任陳智賢表示，這項產學合作主要針對資管系、資工系進修部學生，在學生入學時會先詢問到今國光學上班意願，接著由今國光學進一步面試篩選，讓學生優先成為正式員工，為了保障學生上課權益，公司允諾讓學生以課業為優先。1060313

(中央社)