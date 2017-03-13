高鐵烏日特區住宅 燙金企業大搶進
台中高鐵站受惠地處中心，交通便捷，不只成為商辦熱點，建商推案爭相從蛋黃區轉移陣地卡位，業者在台中高鐵特區設電子商務物流園區，全球製鞋大廠也屬意高鐵康健體驗產業區，加上林新醫院進駐，吸引新一批就業人口進駐，烏日高鐵特區房市帶頭升溫。
台中市不動產開發商業同業公會副理事長林正昇指出，市府打造烏日與水湳兩大國際會展中心，吸引大型企業搶進，加上高鐵局近期積極招商，連帶為當地房市提振不少士氣。
看好烏日榮景，生產力建設總經理張芳民表示，在高鐵特區新推案的建案，以中產階級的居住需求為規畫主軸，還響應市府8年種100萬棵樹，採原生樹種，全區綠化種植54棵大樹，造就26.58%超低建蔽率，讓社區重溫在大樹下的悠閒時光，達到綠能減碳目的。
「為推動社區文學，特別興建KEY HOUSE故事館！」建築師龔瑞琦說，台中市很多移入這座城市居住的民眾，增加對落地生根環境的認同感，規畫手繪圖畫和文字紀錄的故事館，市長林佳龍打造烏日為副都心，還有會展中心的重大建設，烏日已成新蛋黃區。
在烏日高鐵特區推案的開富力建設，也結合生產力建設、開務建築與建築教育艾波學院，舉辦3年50場孕育建築學子的課程，開放施工現場，提供東海、逢甲和中部各大建築系學生，與對建築有志學習者，將透明施工變成活動教材，以行動發揮建築教育推廣的力量。
(中時)
關鍵字：烏日
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。