高鐵烏日特區住宅、燙金企業大搶進

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響應中市府8年種100萬棵樹，建商在烏日高鐵特區的建案種植54棵大樹，以超低建蔽率達到綠能減碳。（盧金足攝）

烏日高鐵特區交通方便，又是中市府推動的副都心，成為住宅、商辦與電子商務物流熱區。（盧金足攝）

「KEY HOUSE」以中產階級的居住需求為規畫主軸。（盧金足攝）

開富力建設興建全民住宅美學的社區，成為烏日高鐵特區的房市亮點。（盧金足攝）

建商在烏日高鐵特區推新建案，鎖定中產階級的購屋市場。（盧金足攝）

生產力建設總經理張芳民希望推動社區文學，讓文學融入生活之中。（盧金足攝）

台中高鐵站受惠地處中心，交通便捷，不只成為商辦熱點，建商推案爭相從蛋黃區轉移陣地卡位，業者在台中高鐵特區設電子商務物流園區，全球製鞋大廠也屬意高鐵康健體驗產業區，加上林新醫院進駐，吸引新一批就業人口進駐，烏日高鐵特區房市帶頭升溫。

台中市不動產開發商業同業公會副理事長林正昇指出，市府打造烏日與水湳兩大國際會展中心，吸引大型企業搶進，加上高鐵局近期積極招商，連帶為當地房市提振不少士氣。

看好烏日榮景，生產力建設總經理張芳民表示，在高鐵特區新推案的建案，以中產階級的居住需求為規畫主軸，還響應市府8年種100萬棵樹，採原生樹種，全區綠化種植54棵大樹，造就26.58%超低建蔽率，讓社區重溫在大樹下的悠閒時光，達到綠能減碳目的。

「為推動社區文學，特別興建KEY HOUSE故事館！」建築師龔瑞琦說，台中市很多移入這座城市居住的民眾，增加對落地生根環境的認同感，規畫手繪圖畫和文字紀錄的故事館，市長林佳龍打造烏日為副都心，還有會展中心的重大建設，烏日已成新蛋黃區。

在烏日高鐵特區推案的開富力建設，也結合生產力建設、開務建築與建築教育艾波學院，舉辦3年50場孕育建築學子的課程，開放施工現場，提供東海、逢甲和中部各大建築系學生，與對建築有志學習者，將透明施工變成活動教材，以行動發揮建築教育推廣的力量。

(中時)