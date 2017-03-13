遠東油脂逾期再製產品全面下架 嘉縣衛生局稽查早餐店

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嘉義縣衛生局今13日總動員，一早7點組成稽查小組前往82家早餐店，稽查了解遠東油脂使用過期原料再製品是否全面下架，其中有8家已將使用的遠東油脂產品下架待公司回收，待回收數量有54.56公斤。

衛生局也同步稽查早餐店調理與販售場所衛生，發現部份店家冷凍藏庫食材未覆蓋保存、處理即時熟食未配戴手套、工作人員配戴飾物等缺失，現場責令業者立即改正。

此外，稽查小組也稽查販售遠東油脂的中盤商、超商賣場、烘焙業、餐飲業等，今共稽查早餐業店82家、販售業66家、烘焙業32家、餐飲業5家、製造業1家，共計186家，下架回收計102.09公斤。

(中時)