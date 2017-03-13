促轉條例刪黨產 蔡易餘:會期內加速立法

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立法院司法及法制委員會召委蔡易餘今天說，促進轉型正義條例草案將刪除與「黨產」有關的文字，僅為框架式立法，促轉委員會的組成將更精緻，立法院這個會期內完成立法。

行政立法協調會報中午討論促進轉型正義條例草案，立法院司法及法制委員會召委蔡易餘會後受訪表示，民進黨推動促轉條例草案的立場從未變過，轉型正義這塊，台灣過去做得不夠，促進轉型正義條例草案把轉型正義工作作框架式立法。

他表示，促轉條例草案中關於黨產部分，因不當黨產處理條例比促轉條例更快速完成立法，因此，不希望促轉條例與黨產條例兩法間疊床架屋，決定促轉條例草案將做部分文字修正，追討黨產是轉型正義的一部分，有關「黨產」處理部分，回歸不當黨產條例的規定。

促進轉型正義委員會委員的組成，蔡易餘說，也做了文字修正，委員會的組成將更精緻，未來朝野協商促轉條例草案，民進黨團將提出修正版，希望這個會期內盡速完成立法。1060313

(中央社)