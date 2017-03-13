川普揮瘦身預算大刀 聯邦雇員飯碗不保
美國總統川普本週將公布預算提案，一旦頒布實施，整個聯邦政府將受到影響，很多計畫將被封殺，聯邦雇員空前瘦身行動也將加速。
「華盛頓郵報」（Washington Post）引述經濟學家和預算分析專家報導，這將是美國政府自第二次世界大戰結束以來，首次一口氣這麼大幅度削減預算。
川普政府預定16日公布預算提案，將讓各界有機會一窺川普對政府規模和角色的願景。幕僚表示，總統從編列預算的過程中，看到新華府的崛起。新提案優先編列國防和國土安全預算，同時削減其他項目經費，諸如住宅、外國援助、環境保護計畫、公共廣播和研究等。
簡而言之，聯邦政府將瘦身，減少規範美國民眾生活，而讓民間企業和州政府扮演更大角色。
川普本週預算提案削減的項目料造成聯邦員工飯碗不保，這些變動在華府地區將感受最深。根據穆迪分析（Moody's Analytics）首席經濟師詹迪（Mark Zandi），從川普顧問迄今勾勒的輪廓，聯邦瘦身計畫將造成華府地區就業減少1.8%，個人所得縮水3.5%，房價下跌1.9%。
國會預算處（Congressional Budget Office）前主任賴肖爾（Robert Reischauer）表示，「這不是那種你可以稍微勒緊褲帶，計畫經費刪減一些，或這裡那裡少幾個人，就可以應付得過來。這種削減規模會讓很多的聯邦活動整個大改變。」
不過，預算專家也指出，由於聯邦部門可以選擇以不同方式應付預算被刪，因此對聯邦機構的確實衝擊，目前還不得而知。1060313
(中央社)
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