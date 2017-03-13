威而鋼藥物廣告挨罰 藥廠興訟抗罰敗訴
(中央社記者劉世怡台北13日電)壯陽藥威而鋼的輝瑞藥廠2年前未經衛生單位核准，在藥局等通路張貼「再見！舉弱佬」藥物廣告，遭罰20萬元，輝瑞提行政訴訟抗罰。行政法院今天認定開罰有理，判輝瑞敗訴確定。
判決指出，輝瑞的廣告內容為「BYE BYE 再見！舉弱佬！一舉擺脫硬度不足的困擾！」，並提供「再見！舉弱佬！」關鍵字搜尋，可連結到輝瑞網站，查詢處方藥品威而鋼、卡維傑特的資訊。
台北市政府衛生局經民眾檢舉，進行查證認定輝瑞未經申請核准即刊登藥物廣告，違反藥事法規定，開罰新台幣20萬元。
輝瑞提告主張，看板廣告連結活動網頁以四級「勃起硬度級數」及生動有趣呈現方式，喚起民眾對於勃起功能障礙注意與預防，具有學理上的嚴謹性，且為國內專業醫師及學會所支持並向民眾宣傳的自我檢查方法，具有「健康促進」、「預防疾病」之目的，實屬衛教廣告。1060313
(中央社)
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