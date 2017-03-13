李元簇逝 總統派陳副宋楚瑜洪秀柱治喪

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前副總統李元簇辭世，總統蔡英文今天特派副總統陳建仁、總統府資政宋楚瑜、中國國民黨黨主席洪秀柱、五院院長等12人為治喪大員，辦理李元簇治喪事宜。

總統府今天表示，李元簇一生為國，功在國家，日前不幸病逝。蔡總統今天特派副總統陳建仁、總統府資政宋楚瑜、中國國民黨黨主席洪秀柱、行政院院長林全、立法院長蘇嘉全、司法院長許宗力、考試院長伍錦霖、監察院長張博雅、國家安全會議秘書長吳釗燮、內政部長葉俊榮、外交部長李大維及國防部長馮世寬等12人為治喪大員，辦理李元簇治喪事宜。

總統府指出，首次治喪大員會議預計近日內召開，由副總統陳建仁主持，將與家屬討論治喪重要事宜，務期在尊重李元簇遺願、家屬期待、符合慣例體制與卸任副元首身份等原則下，妥善辦理李元簇身後事宜。

此外，總統府說，為協助治喪事宜，府方已於上週成立工作小組，進行相關規劃，正與家屬密切洽繫，務求典禮尊崇隆重、合乎禮儀。

總統府說，對於李元簇治喪事宜，是依循體制與慣例辦理。過去前總統嚴家淦、前副總統謝東閔，均由當時的總統指派治喪大員，召開會議協助家屬處理治喪事宜，以表彰其對國家的重大貢獻。

蔡總統已於上週六（11日）前往苗栗縣頭份市李元簇靈前悼念致哀，並向家屬表達慰問之意。1060313

(中央社)