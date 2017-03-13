薩德部署 紐時：大陸因為這樣不高興

我要評比

美韓在南韓境內部署俗稱薩德系統的終端高空防衛系統，引來中國大陸不滿。紐約時報分析，這是因為中國大陸擔心薩德系統會削弱大陸的核威懾力，也擔心薩德雷達系統可以追蹤共軍飛彈部隊。

從南韓同意美國在境內部署終端高空防衛系統（THAAD）之後，中國大陸從官方到民間莫不高聲抨擊南韓的這項決定，連同意和南韓國防部就系統用地達成換地協議的南韓樂天集團也遭到抵制。

紐約時報分析，儘管中國大陸也擁有核武器，但和美國與俄羅斯相比，中國大陸的核武庫並不大。最近一份評估估計，中國大陸的彈道飛彈也僅有40到50枚能抵達美國大陸。

麻省理工學院教授傅泰林（M. Taylor Fravel）表示，即使是中國大陸最新型的潛艇也有很大噪音，非常容易在反潛作戰中遭受攻擊。

北京當局擔憂，薩德系統中的美國反飛彈系統可能會削弱中國大陸的核威懾力，也就是中國大陸嚇阻潛在敵對國，使其不敢考慮核武攻擊。

此外，中國大陸的抱怨也集中在薩德的雷達系統上，因為這個系統可以用來追蹤中共人民解放軍的飛彈部隊。

北京清華大學核武專家李彬就曾透露，薩德的雷達系統「將通過收集中國核彈頭的重要數據破壞中國的核威懾。」

李彬和其他中國專家說，薩德的雷達可以確定哪些飛彈攜帶的是假彈頭，就像是能夠看到中國大陸在核武撲克牌遊戲中握有什麼牌，這將削弱中國大陸的核威懾力。

北京人民大學核武專家吳日強指出，這對中國大陸非常重要，因為中國大陸的飛彈數量有限，「中國可能失去自己的核報復能力。」

部分專家則表示，中國大陸真正擔憂的是薩德可能讓美國盟邦在大陸周圍架起一道覆蓋範圍更大、更先進的反飛彈系統圍欄，這將加大中國大陸對自身核威懾力有效性的擔憂，加深他們對共享的反飛彈系統聯合組隊所包圍的恐懼。1060313

(中央社)