吸毒夫屢勸不聽 結髮妻大義滅親
為讓41歲的楊姓丈夫脫離毒海，33歲的楊妻舉家遠從高雄繁華的市區，搬至台南南化山區，想過純樸的生活。不過，楊姓丈夫並未感受到妻子的用心，仍偷偷藏毒，日前被妻子發現，讓她相當痛心，楊妻日前打電話向玉井警分局報案，希望藉由司法讓丈夫徹底戒毒。
玉井分局指出，日前轄區玉山派出所接獲一通檢舉，陳姓婦人聲淚俱下泣訴丈夫身陷毒癮，屢勸不聽，夫妻倆也因此常常發生口角，為幫助丈夫戒毒，更舉家從高雄繁華的都市，搬遷到玉井南化山區，想藉由樸實的生活，讓丈夫早日回頭。
孰料，41歲的楊姓丈夫似乎未了解妻子的用心，仍偷偷藏毒，楊妻日前在整理其衣物時，竟在丈夫的背包內發現針筒及不明的白色粉末，疑似是毒品，讓她相當痛心，趕緊打電話向警方報案。
警方獲報抵達楊妻家中一驗，果然是一級毒品海洛因及二級毒品安非他命，楊男更惱羞成怒破口大罵，在楊妻哭哭哀求及警方的解說之下，楊男坦承犯行，也向妻子保證願意痛改前非，希望妻子再給他一次機會。警方昨訊後，依違反毒品危害防制條例案移送台南地檢署偵辦。
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(中時)
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