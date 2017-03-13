温貞菱被當遭拋棄的動物？！傅孟柏躲起來痛哭

温貞菱哭得崩潰。（公視）

傅孟柏及温貞菱的幾場離別演出感動許多觀眾。（公視）

公視新創電影《最後的詩句》在《後青春希望無窮》影展中，叫好叫座，本週五（17日）中午12點起於LINE TV播出，週六（18日）晚上11點於公視頻道播出。不少劇迷觀影後，被男女主角傅孟柏及温貞菱的演出感動，特別是那場傅孟柏拋棄温貞菱遠赴大陸找生存機會的離別戲，更讓人忍不住落淚，傅孟柏說：「這場真的很經典！」他拍到忍不住躲起來痛哭，温貞菱說：「我們借用的概念就是遭拋棄的動物！」

該劇導演曾英庭表示，《最後的詩句》描述一對在千禧年相戀16年的男女，努力實踐自己的夢想，困難與挑戰卻隨著時代的洪流不斷地來襲，戀情也歷經五個階段的殘酷洗禮，在某方面，這對男女朋友展現了貧賤夫妻的苦痛與無奈，像傅孟柏獨自赴大陸打拼，就是許多台商的縮影。

温貞菱說，當初導演與她和傅孟柏討論時這場滿腹椎心之痛的離別戲時，借用的就是「拋棄動物」的概念。傅孟柏轉述著導演說戲：「你想像一下，你要把那隻小狗丟了…」又忍不住想起來那個痛：「我在進關的轉彎處哭了好久，太難過了，她真的太可憐了！」、「拍這部片，我常常在在導演喊卡後，還要宣洩才能平撫情緒。」

温貞菱也說，「希望大家看完後，不要悲觀，希望每個人都要試著成為更好的人，讓世界上每個靈魂都充滿愛」。

(中時)