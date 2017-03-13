婦人買雞排 順手摸走愛心捐款箱

竟然有人連愛心捐款箱也偷！1名穿白色衣婦人日前到台東市的炸雞店消費，竟然趁店員不注意，順手將櫃台上的愛心零錢箱偷走，店員後來整理櫃台時才發現遭竊，調閱監視器才發現被該婦人偷走，店家將畫面波網，希望她能良心發現將愛心捐款歸還。

該名白衣婦人跟一般外帶顧客一樣，站在櫃台前等待，不過眼神卻緊盯著櫃台上的愛心零錢箱，她點了3分炸雞套餐，消費金額約300多元，店員將炸雞交給她便轉身離開，白衣婦人看店員沒注意，便以炸雞掩護，順手拿走零錢箱，不慌不忙地騎機車離開。

店員說，裡面只有幾百元零錢，她消費金額都超過那些錢，只希望她良心發現把零錢箱歸還。警方獲報後也到場調閱監視器畫面，比對婦人機車車牌，有信心在短時間內破案。

(中時)