高雄大學教務長陳月端 接掌高雄市政府法制局長

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陳月端確定接任高雄市政府法制局長。（資料照片）

高雄市政府公布新人事案，國立高雄大學教務長陳月端，接掌法制局長，3月14日上任，原法制局長許乃丹因家庭因素請辭。

高市府表示，陳月端的法學專業與經歷俱佳，今年55歲，是政治大學法律學博士、文化大學法律學碩士，曾任高雄大學財經法律學系教授，高雄大學教務長、學務長、法學院副院長，行政院公共工程委員會法規委員，高雄市政府採購申訴審議委員會、衛生審議委員會與國家賠償事件處理委員會審議委員，以及內政部法規委員會及國家賠償事件處理委員會委員，中華民國仲裁協會主任仲裁人等職。

陳月端受訪表示，在學界服務22年後，抱著能為更多服務心情決定轉換跑道，願以法律專業為市民盡棉薄之力。

陳月端專擅政府採購法、民法、商法、促參條例等領域，至高雄大學服務前，曾在高雄醫學大學通識與醫管研究所專任副教授，對醫事法規等領域也很熟悉。

從律師轉任法制局長的許乃丹，2月底即以家庭因素為由請辭，市長陳菊慰留未果後，市府開始覓才，據悉，法律人出身的副市長許銘春三顧茅廬，陳月端才同意捨服務22年學術界轉換跑道。

(中時)