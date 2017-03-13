韓媒：朴槿惠執政不及格 經濟政策失敗

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南韓憲法法院10日通過總統彈劾罷免朴槿惠，結束了她的總統生涯。朴槿惠不僅背負「南韓憲政史上第一個被彈劾的總統」烙印，她的政績也被打上「不及格」的分數。

南韓媒體報導，政界認為，2013年朴槿惠上台當時提出的經濟口號及政策方向，本身並沒有大問題，然而沒有一項目標最終得以實現。

南韓家庭負債激增，青年失業率屢創新高，「地獄朝鮮」（南韓網友對自己國家的蔑稱）、「金湯匙」等詞彙在網路上瘋傳。

朴槿惠曾經高呼「創造經濟」口號，希望推進經濟結構改革。2014年又發表經濟改革3年計畫，並揭示具體方向。宏觀經濟指標方面有所謂的「474規劃」，即在任期間經濟成長率目標提高至4%、人均國民所得突破4萬美元等。

南韓「亞洲經濟」今天指出，朴槿惠政府高喊的「創造經濟」、「文化隆盛」等口號十分響亮，但實際所取得的成績卻異常慘澹。

就宏觀指標的經濟成長率而言，南韓已經進入低成長時代，2013年朴槿惠上台第一年經濟成長率為2.9%，次年提高至3.3%，2015年降至2.6%，去年則為2.7%。多數機構預測今年經濟成長率將繼續保持在2%左右。

朴槿惠執政期間，經濟年均成長率約為2.9%，低於李明博政府（3.2%）與盧武鉉政府（4.5%）時期。LG經濟研究院近期預測，2020年以後南韓經濟成長率可能降至1%以下。

國民所得毛額（GNI）也未能突破3萬美元大關。2014年為2萬8071美元，2015年減少至2萬7340美元。

雇傭指標也處於較低水準。去年南韓失業人數創2000年以來新高，超過100萬人。失業率逐年遞增，2013年為3.1%、2014年3.5%、2015年3.6%、2016年升至3.7%。

此外，居高不下的南韓家庭負債規模，成了威脅南韓經濟的一大危險因素。去年南韓家庭負債餘額高達1344兆3000億韓元（約新台幣36兆2540億元），且增勢迅猛。2013年家庭負債增幅為5.7%、2014年為6.5%、2015年增加至10.9%、2016年則高達11.7%。

不僅如此，分析指出，南韓並沒有充分做好擁抱第四次工業革命的準備。南韓不僅沒有及時進行產業結構調整，主力產業也逐漸喪失競爭力。世界經濟論壇（WEF）表示，第四次工業革命浪潮已滾滾而來，但南韓的準備程度僅位列全球第25位。

報導指出，南韓業界專家一致認為，朴槿惠政府的經濟政策以失敗告終。國立漢城大學貿易學系教授金祥祖（音譯）表示，朴槿惠政府提出的政策本身沒有問題，問題在於推進方式不對。

金祥祖還指出，「在17個基地建設革新中心以及經濟改革三年計畫，也是朴槿惠父親30年前的方式。」

南韓中央大學經濟學系朴昌均教授（音譯）說，「朴槿惠政府在降低家庭債務水準，以及產業結構調整方面都沒有取得任何顯著成果。」1060313

(中央社)