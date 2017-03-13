第三屆蜀葵花季 15日員林南區公園登場

員林市蜀葵花季今年進入第三年，逾5分地的花田15日才正式對外開放，但已吸引不少民眾前來拍照。（謝瓊雲攝）

員林市蜀葵花季今年進入第三年，逾5分地的花田將在星期三正式對外開放參觀，花期2個月，目前花況已開4成。（謝瓊雲攝）

員林市蜀葵花季今年邁入第三年，市公所將在15日正式對外開放民眾入內賞花，目前花況已綻放近四成，公所還精心在第二區花田設置大型互動拍照裝置，吸引不少情侶前來拍照打卡，還有將結婚的新人在此拍婚紗。

員林市長張錦昆說，春暖花開，又到百花爭艷的浪漫季節，今年員林市蜀葵花季進度第三年，今年開園前還舉辦小天使選拔進行宣傳行銷，活動成為網路上熱門話題，假日、非假日都有民眾前來與花共舞，也讓五顏六色、七彩繽紛的蜀葵花提早亮相。

文化觀光課課長詹錫芬，推廣種植蜀葵花已有12年經驗，每年花田播下的種子都是他與同仁再經手處理收集而成；他說蜀葵除觀賞用途，其根、種子、花、葉均能入藥，具有高度的經濟價值，今年花田超過5分地，生長近3公尺高，歡迎民眾踴躍前來賞花。

(中時)