桃園平鎮農會選出理事長等3巨頭 鄭文燦祝賀

平鎮區農會13日選出理事長、常務監事及聘任總幹事，分別由莊玉輝(右二)、薛能霖(左二)、葉思瑋(右一)擔任，桃園市長鄭文燦(中)也到場祝賀。(賴佑維攝)

桃園市平鎮區、復興區農會13日選出理事長、常務監事，並聘任總幹事。其中理事長、常務監事、總幹事，平鎮區由莊玉輝、薛能霖、葉思瑋，復興區由葉國崇、曾鴻姿、陳榮基擔任。桃園市長鄭文燦昨天到平鎮區農會道賀，感謝他們繼續為農民付出。

鄭文燦說，莊玉輝是市議員，也是農業博士，為人直率、草根，且為農民付出的心從來沒有改變，此外薛能霖連任常務監事也實至名歸。至於葉思瑋上屆獲聘總幹事時，是全台灣最年輕的農會總幹事，雖然起初有人質疑她的能力，但葉思瑋具有金融背景，上任之初就打消了1億5千萬的呆帳，相當不簡單。

(中時)