女兒憂鬱症纏身 翁燒炭求解脫幸警趕到救出2人

警方緊急救出燒炭自殺的父女。（程炳璋翻攝）

家住北區的翁姓男子與妻子分居，獨自一人照顧一兒一女，女兒長期為躁鬱症所苦，13日凌晨2時病發哭鬧不停，驚動鄰居報警，吃藥後才鎮靜入眠，但他一早起床覺得心灰意冷，等兒子出門上課後，竟在家中客廳燒炭，企圖共赴黃泉，幸好朋友獲知報警，警方及時趕到將兩人送醫，救了父女一命。

61歲的翁男與妻子分居多年，獨自辛苦照顧一兒一女，兩子皆就讀高中，17歲的女兒因躁鬱症纏身，情緒反覆不定，長期下來令他身心俱疲。

翁女因未按時吃藥，13日凌晨二時躁鬱症發作哭鬧不止，連鄰居也被吵醒，憤而報警，翁父好說歹說，才說服女兒乖乖吃藥，情緒穩定後入眠。

長期照顧病女，翁男情緒也受影響，想起女兒的不幸引起鄰居困擾、勞動警方，歷經整夜的疲累不堪，難過的尋求解脫，等到早上兒子上學，他就在客廳燒炭，準備與女兒共赴黃泉。

翁男向朋友傳訊息告別，朋友驚嚇報警，警員再度返回翁家處理，不斷撥打翁家電話，翁男氣若游絲接起電話回應，在警員苦勸下開門。

警方進門見到客廳地板的鍋子已冒出火光，翁女正睡在客廳沙發上，幸好煙霧尚不大，趕緊將兩人送醫，及時救回翁家父、女一命。

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(中時)