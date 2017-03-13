有吃又有得玩 大溪豆干節18日登場

大溪豆干節將於18、19、25、26日在大溪中正公園登場，4天都有主題活動，18日有豆干大春捲歡迎民眾享用，並有咬春、年年有春的涵義。(賴佑維攝)

2017大溪豆干節將於18、19、25、26日在桃園市大溪中正公園登場，有豆干大春捲、豆腐大蛋糕、千人吃豆花、百人大廚神等活動，開放民眾現場領取、報名。豆干業者表示，希望推廣大溪豆干，也歡迎民眾一起分食，分享永保平安的喜氣。

大溪豆干節取華人習俗在節慶時會到廟宇拜拜，並擲筊求回平安龜，與親友、左鄰右舍分食，以保平安。大溪也有句諺語「吃豆干做大官」，因此每年豆干業者都會聚在一起，在廟口祭拜超大豆干或豆類製品，祈求豆干業興盛並傳承萬世，再一起分食給眾人，同樣有永保平安的意味。

(中時)