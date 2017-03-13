新系統定位像巡弋飛彈 癌患放療不誤傷

癌患常需放射治療，若因呼吸、咳嗽等導致定位失準，可能傷及無辜器官、引發嚴重副作用。北榮引進新的定位技術，就像巡弋飛彈，能夠精準偵測定位，有助治療。

癌症長年位居國人死因第一位，超過一半的癌症患者需接受放射治療。台北榮總腫瘤醫學部放射腫瘤科醫師吳元宏表示，精準度是放射治療成敗關鍵，但人體並非模型，即使病人躺著不動，還是可能因呼吸、咳嗽移動。如呼吸，吸氣與吐氣間，胸壁與肺部腫瘤可能就有2公分以上的偏移。

吳元宏說，以乳癌為例，研究發現，放射治療雖可有效減少乳癌復發機率，同時延長乳癌病人手術後的生命，但約3%病人，可能因為心臟暴露較高的放射劑量，導致心肌缺血，這個副作用可能在治療後就出現，影響甚至長達20年，嚴重也可能心肌梗塞。

為將放射劑量正確投射到腫瘤部位，避免因患者呼吸或咳嗽等動作造成偏移，新的定位技術「身體表面即時影像對位系統」，有身體表面即時影像對位，可在0.2秒之內偵測體表2萬個對位點，1毫米左右的變化可即時呈現，讓放射師與病人都能知道擺位是否正確。

吳元宏說，就像巡弋飛彈，能夠偵測地表變化，導引目標一樣。針對病人在治療過程中的各種運動，包括呼吸、咳嗽、不自主動作等等自動偵測，即時連線放療機器，將放射線中斷。治療過程中，病人移動的座標，也會記錄在電腦中，可回溯追查病人在治療室中移動的狀況。

新的定位方式適用於全身各部位的癌症放射治療，不過，吳元宏表示，目前公認治療效益最高的應屬乳癌。根據研究發現，左側乳癌的病人，在放療後6個月，就已經有27%的病人發生心肌灌注減少的現象，但若使用新的定位化療，心肌缺血機率可降為零。

利用新的定位系統，治療前先確認腫瘤正確位置，再利用即時監控設施，確認病患是否有因為咳嗽或大幅呼吸改變腫瘤靶區位置。病患只要超過2mm的移動，會立刻警示並停止輻射輸出，正確歸位後，該系統才會再度准許恢復輻射輸出。

不過，吳元宏說，以目前的定價，一次放療要自費新台幣6600元，但放療週期依患者病況不同，最多會收費到20次。1060313

(中央社)