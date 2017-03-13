曹志禕近況佳 力拼個人世青錦最終戰

剛在亞冬運拿下個人最佳成績的台灣滑冰好手曹志禕近況極佳，接下來他將代表台灣參加世界青年花式滑冰錦標賽。他說，這是他最後一次參加世青錦，因此他一定會拿出最佳表現。

2017 ISU世界青年花式滑冰錦標賽（ISU World Junior Figure Skating Championships 2017）15日起將在台北小巨蛋舉行，大會今天舉行賽前記者會，介紹包括曹志禕在內的明星選手。

中華民國滑冰協會秘書長吳奕德表示，這次賽事共有43個國家或地區的184名選手參賽，是台灣首次舉辦這麼大型的世界青年賽事，尤其這次賽事是世界青年最高水平的賽事，來台參賽各國的冠軍選手，未來也可望是代表各國參加冬奧的選手，比賽精彩可期。

這次代表台灣參賽的選手，有男子單人的曹志禕和女子單人的林仁語。

曹志禕表示，很高興能在台灣參加這樣重大的比賽，尤其這是他最後一次參加青年組的比賽，他一定會努力拿出最好的表現。

曹志禕近1個半月內連續參加世界大學運動會、四大洲花式滑冰錦標賽、亞洲冬季運動會3項重大賽事，而即便成績尚未登錄在國際滑冰總會（ISU）的個人專頁，但他在亞冬運男單的短曲拿下63.68分，長曲獲得126.51分，總分合計190.19分，都創下個人最佳紀錄，顯示他的近況極佳。1060313

(中央社)