外交齟齬 德政黨要求駐軍撤出土耳其

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土耳其政府近期欲赴歐洲向僑民宣傳修憲公投，遭到歐洲多國阻止引發外交爭端，進一步可能影響軍事部署，德國已有政黨主張撤出駐紮在土耳其北約軍事基地的德軍 。

土耳其即將在4月16日舉行修憲公投、擴大總統職權，政府近期陸續派出多名官員積極前往歐洲舉行集會向僑民拉票，但包括德國、荷蘭、奧地利、瑞士等國紛紛禁止相關的政治集會，引起土國不滿。

土耳其批評德國有如「納粹行徑」、罵荷蘭是「香蕉共和國」，德國回擊比做納粹是荒謬且不合宜，「完全令人無法接受」；荷蘭也指責「土國已逾越底線」，外交爭端仍未平息。

德國之聲今天報導，德國基社盟外交及安全事務發言人哈恩（Florian Hahn）表示，由於德土兩國情勢日益緊張，令人懷疑土耳其政府是否願意以及能夠保護駐紮當地德軍官兵的安全，主張駐土德軍不應成為土耳其權力遊戲的籌碼，應撤出在土耳其的北約軍事基地。

他建議德國政府立即將駐紮在土耳其北約軍事基地的德國偵察機調往其他地方，德國目前有數百名軍力駐紮在土耳其印吉利克（Incirlik）基地，大多數是參與打擊伊斯蘭國的偵察行動。1060313

(中央社)