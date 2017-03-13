北京堅持一中 陸委會籲正視兩岸現實

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中國大陸全國政協會議今天發表政治決議表示堅持「一中原則」、維護「九二共識」，推動「和平統一進程」。對此，陸委會呼籲陸方正視兩岸現實，尊重台灣民意重新審視情勢變化。

中國人民政治協商會議第12屆全國委員會第5次會議上午閉幕，依例發表政治決議。其中涉台內容提到，堅持「一個中國」原則，維護「九二共識」共同政治基礎，堅決反對和遏制任何形式的台獨分裂活動，持續推進兩岸經濟社會融合發展，「堅定不移推動祖國和平統一進程」。

對此，行政院大陸委員會晚間表示，政府已多次重申在尊重歷史事實及既有政治基礎上，持續推動兩岸關係和平穩定發展，充分展現最大的善意與彈性。陸委會長期的民調顯示，8成以上的民眾支持維持台海現狀；中國大陸應正視兩岸現實，尊重台灣民眾對民主制度與維持現狀的堅持。

陸委會並表示，維護台海和平是雙方共同的目標與責任。呼籲中國大陸在發展與檢視對台政策過程中，必須重新審視情勢變化，兩岸應尋求以溝通對話化解分歧，勿採負面對立作為，共同正面思考兩岸良性互動的可能發展。1060313

(中央社)