福原愛與日首相同台惹爭議 微博抒發心情
台灣媳婦福原愛日前在日本出席自民黨大會，與現任日本首相安倍晉三同台，由於安倍在該次大會打算延長任期，加上他之前一直有打算修改日本和平憲法的想法，讓福原愛出席自民黨大會，引來中國大陸民眾的不滿，福原愛經過一周沉澱，今在個人微博發表言論，強調體育無國界，並感謝中國大陸球迷一直的支持。
日本與中國關係在政治層面一向緊張，安倍晉三擔任首相後，因打算修改和平憲法，更引發曾遭侵略的中國大陸民眾不滿，因此福原愛本次出席自民黨大會，並與安倍同台，引來不小爭議，但福原愛強調，當日出席主要是以個人參加奧運的經驗，來分享辦好2020年東京奧運的想法。
福原愛過去在微博多是分享生活，與台灣桌球好手江宏傑成婚後，更成為她「曬恩愛」的最佳舞台，本次因站台爭議，難得發出超過300字的長文，代表她對中國大陸球迷的重視，以下是微博原文：
3月5日 我以運動員的身份參加了自民黨黨代會當中的運動員交流會。我想很多球迷朋友們為我擔心，所以想在這裏跟大家講一下。
我參加的目的是跟其他運動員（包括：箱根接力三連冠原晉教練、里約奧運金牌獲得者貝克茉秋選手、里約殘奧會網球銀牌獲得者上地結衣選手）一起交流參加奧運會的心得和體會，分享對辦好2020年東京奧運會的建議。
跟中國人民曾經對08年北京奧運會的殷切期待一樣，作為運動員，我也對東京奧運會有著殷切的期待。
中國在過往奧運會乒乓球項目的巨大成功，日本隊也從中國隊學到了很多的東西。我和中國乒乓球有著不解之緣。從小到大是媛姐帶著我，我每次比賽的時候都是學習的態度去打。因為乒乓球從小和中國的緣分，讓我認識了很多中國的朋友們。
在我的心中體育是沒有國界的。我真心感謝中國的球迷朋友們一直以來對我的支持和鼓勵。我會繼續通過體育運動促進中日兩國之間的交流與友誼！
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。