福原愛與日首相同台惹爭議 微博抒發心情

台灣媳婦福原愛與日本首相安倍晉三同台引發爭議，她特別在微博發表想法。（新華社資料照）

台灣媳婦福原愛日前在日本出席自民黨大會，與現任日本首相安倍晉三同台，由於安倍在該次大會打算延長任期，加上他之前一直有打算修改日本和平憲法的想法，讓福原愛出席自民黨大會，引來中國大陸民眾的不滿，福原愛經過一周沉澱，今在個人微博發表言論，強調體育無國界，並感謝中國大陸球迷一直的支持。

日本與中國關係在政治層面一向緊張，安倍晉三擔任首相後，因打算修改和平憲法，更引發曾遭侵略的中國大陸民眾不滿，因此福原愛本次出席自民黨大會，並與安倍同台，引來不小爭議，但福原愛強調，當日出席主要是以個人參加奧運的經驗，來分享辦好2020年東京奧運的想法。

福原愛過去在微博多是分享生活，與台灣桌球好手江宏傑成婚後，更成為她「曬恩愛」的最佳舞台，本次因站台爭議，難得發出超過300字的長文，代表她對中國大陸球迷的重視，以下是微博原文：

3月5日 我以運動員的身份參加了自民黨黨代會當中的運動員交流會。我想很多球迷朋友們為我擔心，所以想在這裏跟大家講一下。

我參加的目的是跟其他運動員（包括：箱根接力三連冠原晉教練、里約奧運金牌獲得者貝克茉秋選手、里約殘奧會網球銀牌獲得者上地結衣選手）一起交流參加奧運會的心得和體會，分享對辦好2020年東京奧運會的建議。

跟中國人民曾經對08年北京奧運會的殷切期待一樣，作為運動員，我也對東京奧運會有著殷切的期待。

中國在過往奧運會乒乓球項目的巨大成功，日本隊也從中國隊學到了很多的東西。我和中國乒乓球有著不解之緣。從小到大是媛姐帶著我，我每次比賽的時候都是學習的態度去打。因為乒乓球從小和中國的緣分，讓我認識了很多中國的朋友們。

在我的心中體育是沒有國界的。我真心感謝中國的球迷朋友們一直以來對我的支持和鼓勵。我會繼續通過體育運動促進中日兩國之間的交流與友誼！

(中時電子報)