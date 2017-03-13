退休警官遭毆傷 持手電筒砸破鄰居招牌判拘

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新竹縣張姓退休警官與鄰居陳男夫妻不睦，去年元月張男疑遭不明人士毆傷，懷疑是遭鄰居暗算，隔月與陳姓夫妻發生口角，張竟持手電筒砸中陳家廣告招牌，雙方和解不成，遭陳告上法院。

陳男指控張員當天對其妻不斷咆嘯，還丟東西砸人，幸好被他們閃過，砸中招牌。張員則堅稱無毀損犯行，強調是曾遭人毆打，才會帶手電筒防身。

法官認為，張的說詞疑點重重，並不可採，加上當時他仍任職竹縣警局，僅因與鄰居不睦就發生糾紛，且迄今未賠償損失，因此依毀損罪判拘役20日，得易科罰金。

(中時)