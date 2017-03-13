退休警官遭毆傷 持手電筒砸破鄰居招牌判拘
新竹縣張姓退休警官與鄰居陳男夫妻不睦，去年元月張男疑遭不明人士毆傷，懷疑是遭鄰居暗算，隔月與陳姓夫妻發生口角，張竟持手電筒砸中陳家廣告招牌，雙方和解不成，遭陳告上法院。
陳男指控張員當天對其妻不斷咆嘯，還丟東西砸人，幸好被他們閃過，砸中招牌。張員則堅稱無毀損犯行，強調是曾遭人毆打，才會帶手電筒防身。
法官認為，張的說詞疑點重重，並不可採，加上當時他仍任職竹縣警局，僅因與鄰居不睦就發生糾紛，且迄今未賠償損失，因此依毀損罪判拘役20日，得易科罰金。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。