大陸政協委員：幼稚園熱衷過洋節 該煞車了

我要評比

大陸全國政協委員、央視主持人朱軍說：「萬聖節這個舶來的節日，如今大有『本土化』的趨勢。而今這種狂熱居然『低齡化』到幼稚園，這種風氣該煞煞車了。」

他說，原本屬於西方的宗教節日，灌輸給對文化尚未有清晰認知的青少年，加上媒體炒作、商業氾濫，演變為低齡化的惡俗的狂歡，對未成年人成長十分不利。

朱軍表示，目前亟需加大中華優秀文化教育力度，進一步規範學校教育內容和方式，健全完善學校相關教育制度，引導青少年牢固樹立文化自信和價值觀自信。

朱軍在提案中提出了四點建議，首先是建議進一步加強新形勢下中華優秀文化教育，建立青少年優秀文化教育長效機制。

其次是建議出台相關規定，明確禁止學校公開組織學生開展萬聖節等西方節日慶祝活動。應抵制用法無明文規定即可為的思想來變相實施傳播西方思想文化的不良行為。

同時，加強社會監督，暢通家長、學生和網民的舉報管道，並建立責任追究懲戒機制。

(旺報)