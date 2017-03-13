地檢署外持刀械約鬥 七人就逮送辦
今天上午11時52分許，台北市辛亥路二段台北地檢署第三辦公室旁發生械鬥情事，警方火速趕抵當場逮捕7名涉案人，經查雙方因購車糾紛至地檢署第三辦公室開庭，協調不成下，私下約在一旁咖啡廳談判，其中一方找來幫手帶刀棍助陣，所幸警方及時到場，才未造成流血場面。因雙方互提恐嚇及傷害告訴，全案依法移送臺灣臺北法院檢察署偵辦。
警方調查，引發這場揪眾意圖械鬥的當事人，為鄭姓及林姓2名男子，數月前鄭男向林男購買一輛BMWX5高級轎車，事後因購車款問題鬧上法院，雙方前往台北地檢署第三辦公室開庭應訊，庭訊中互不相讓，協調不成。
開完庭後，鄭、林即相約至一旁咖啡廳談判，鄭並私下電召5名年輕友人身懷開山刀及棍棒趕來助陣，彼此正在叫囂推打之際，轄區大安分局快速打擊警方就據報到場，當場將雙方7人悉數制伏，並起獲2把開山刀及8根球棒等打架工具，全部帶回羅斯福路派出所偵辦。
(中時)
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