抗登革熱 南市北區議員集結百名志工成立防疫大軍

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台南市登革熱疫情蠢蠢欲動，今年已有四例境外移入疫情，台南市議員謝龍介（前排左三）率先在北區號召百名志工成立防疫大軍，未來將在社區擔任清除孳生源與宣導志工。（程炳璋攝）

台南市2015年登革熱疫情大爆發，奪走112條人命，北區是當時全台疫情最嚴重區域，今年入春後，台南市已有4個境外感染病例，台南市議員謝龍介13日成立防疫志工隊，將在43里清除孳生源，從家戶做起，向登革熱宣戰。

(中時)