Ella卸貨倒數 霸氣「孕婦就是要漂亮啊」美翻

下個月將生產的Ella，今則在臉書曬自拍照，好氣色美爆。（圖／取材自陳嘉樺 Ella臉書）

Ella下個月將迎接「勁寶」，升格當新手媽媽。（圖／本報系資料照片）

陳嘉樺（Ella）與老公賴斯翔2012年步入禮堂，小倆口結婚4年多，終去年10月宣布懷孕喜訊，預定今年4月迎接「勁寶」，夫妻倆都很期待寶寶出生，而下個月即將生產的Ella，今則在臉書曬自拍照，好氣色美爆。

隨著勁寶出世時間越近，Ella除了停工待產，她和老公也開始準備產後用品，賴斯翔更開始試吃油飯，而今Ella霸氣喊：「孕婦，就是要很漂亮啊」，並曬出素顏照，大秀好氣色，儘管Ella只露臉、遮住孕肚，不過她白裡透紅的好膚質，更被粉絲大讚：「好美的孕婦！」、「真的很美素顏也很漂亮」。

(中時電子報)