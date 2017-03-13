130公斤哈孝遠「脫了」 急道歉：傷害大家眼睛
哈孝遠從職業籃球員轉戰演藝圈，在綜藝節目表現亮眼，近來他積極跨足戲劇發展，在公視、TVBS《酸甜之味》中飾演黃遠好友「壯壯」，演技被導演許肇任大讚很自然、有喜感。他雖然怕熱，但深知自己身材不好，一直以來惜「點」如金，就算去海邊出外景也堅決不脫下背心，他說：「我怕傷害大家的眼睛，身材不好就不要露了！」但這次為了演戲，他不計形象豁出去，第一集就有突破性的演出，在導演一聲令下，硬著頭皮在眾目睽睽下「脫了」!
從退出籃壇後，哈孝遠體重就開始不斷飆升，被問起體重數字，他說：「很久沒量了！不想面對真相，可能有130了吧！」這次意外在《酸甜之味》中脫到只剩一條四角褲，他表示自己一點心理準備都沒有，原本劇本並沒有要他演人體模特兒，導演突然加戲，而且還是在開拍前兩天才跟他說，他根本來不及減肥健身，他充滿歉意地說：「傷害大家眼睛對不起。」
雖然嘴巴唸著來不及減肥，但自從被告知要解衣演出後，他便自動減少飯量，平時要吃兩個便當才會有點感覺，後來只吃一個便當，維持一種「微微的飢餓感」，拍攝當天更是一整天都不敢進食，中午放飯時，工作人員要拿便當給他，他有骨氣地婉拒：「我不餓！」被眾人狂虧：「現在少吃一個便當也不會比較瘦啊！」
(中時)
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