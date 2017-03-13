傳川普擬邀習近平 下月初佛州舉行峰會

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美國網路媒體Axios今天報導，知悉內情的官員透露，美國總統川普計畫邀請中國國家主席習近平下個月到他在佛羅里達州馬阿拉哥（Mar-a-Lago）的寓所作客，舉行兩天高峰會。

根據路透社，報導中又說，這次兩天的川習會暫定4月6日至7日舉行。1060313

(中央社)