因應北韓挑釁 駐韓美軍部署攻擊無人機

美國日前著手在南韓部署先進反飛彈系統，反制來自北韓的「持續挑釁行動」，美軍發言人今天表示，美國也已開始在南韓部署攻擊無人機。

路透社報導，軍方發言人表示，新部署至南韓的灰鷹無人機系統（Gray Eagle Unmanned Aerial Systems）只是計畫中的1部分，該計畫預計在美軍每個陸軍師部署1連攻擊無人機。

駐韓美軍發言人布希（Christopher Bush）聲明表示：「這款無人機將成為駐韓美軍與大韓民國夥伴，在情報、監視及偵察上的顯著助力。」

他並未說明這些無人機到達南韓的實際時間。

儘管聯合國祭出新制裁，北韓自去年初起仍實施2次核試，以及一連串飛彈試射行動。

美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）上週表示，華府正重新評估對北韓戰略，並說「所有選項都在考慮範圍內」。

可遠端遙控的灰鷹攻擊無人機是由設於美國的通用原子力航空系統公司（General Atomics）製造，布希表示，這些無人機將部署在首爾南方180公里的群山空軍基地，並長期派駐南韓。（譯者：中央社廖禹揚）1060313

(中央社)