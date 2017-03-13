台應加入南海協商 菲媒刊登林正義呼聲

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中華民國行政院大陸委員會副主委林正義，呼籲台灣應被納入海洋及國際事務的多邊協商，獲菲律賓主流媒體引述報導。

菲律賓全國性英文大報「菲律賓每日詢問者報」（Philippine Daily Inquirer）網路版， 12日刊登這篇報導，題為「台灣尋求加入南海爭議的多邊協商」（Taiwan seeks seat in dialogues on South China sea disputes）。

記者艾納諾（Jhesset Enano）參加中華民國外交部舉辦的「新南向目標國記者團」，從台北發回了這篇報導，並附陸委會副主委林正義照片。

林正義向國際媒體說，漁民航行自由非常重要，且台灣對南海的太平島擁有主權，台灣應被納入海洋及國際事務的多邊協商。

他指出，在中國大陸以「一個中國」原則施壓之下，台灣迄今仍被排除於國際對話之外，但台灣願與中國大陸及其他相關國家展開對話，實不應將台灣排除在外。

林正義並稱，台灣也樂見南海區域相關聲索國遵循聯合國海洋法公約，以和平方式解決海洋爭議。

中華民國駐菲代表處表示，這篇報導有助於增進菲律賓讀者對中華民國南海議題立場的瞭解，特別是中華民國對太平島擁有主權，及國際社會應將台灣納入南海多邊協商。1060313

(中央社)