台應加入南海協商 菲媒刊登林正義呼聲
中華民國行政院大陸委員會副主委林正義，呼籲台灣應被納入海洋及國際事務的多邊協商，獲菲律賓主流媒體引述報導。
菲律賓全國性英文大報「菲律賓每日詢問者報」（Philippine Daily Inquirer）網路版， 12日刊登這篇報導，題為「台灣尋求加入南海爭議的多邊協商」（Taiwan seeks seat in dialogues on South China sea disputes）。
記者艾納諾（Jhesset Enano）參加中華民國外交部舉辦的「新南向目標國記者團」，從台北發回了這篇報導，並附陸委會副主委林正義照片。
林正義向國際媒體說，漁民航行自由非常重要，且台灣對南海的太平島擁有主權，台灣應被納入海洋及國際事務的多邊協商。
他指出，在中國大陸以「一個中國」原則施壓之下，台灣迄今仍被排除於國際對話之外，但台灣願與中國大陸及其他相關國家展開對話，實不應將台灣排除在外。
林正義並稱，台灣也樂見南海區域相關聲索國遵循聯合國海洋法公約，以和平方式解決海洋爭議。
中華民國駐菲代表處表示，這篇報導有助於增進菲律賓讀者對中華民國南海議題立場的瞭解，特別是中華民國對太平島擁有主權，及國際社會應將台灣納入南海多邊協商。1060313
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。