桃園新屋鵝隻死亡 12日確診為H5型高病原禽流感

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桃園市政府動物保護防疫處13日指出，8日新屋區有家庭飼養的8隻鵝隻死亡，檢體經畜衛所12日確診為H5型高病原禽流感，依相關程序處置，包括針對周邊半徑1公里內養禽戶，強採樣檢測送驗，周邊半徑3公里內養禽場執行3個月臨床檢查訪視及監控，以掌握病原有無擴散。

動保防疫處指出，場內共飼養15隻肉鵝、3隻鴨，共計18隻水禽，當天民眾自主通報所飼養鵝隻死亡，其中8隻死亡鵝隻外觀，並無典型禽流感症狀，動保處為求審慎，採樣送驗並移動管制，12日屠體確診為H5型高病原禽流感。

(中時)