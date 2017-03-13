Uni Girls換新裝現身 本周熱身賽亮相
迎接即將展開的中職新球季，統一獅Uni Girls也積極備戰，包括今年新加入的6名女孩，合計12人陣容今天（13日）齊聚驗收成果，年度表演服裝也同時亮相，本周起連續3場在斗六棒球場的熱身賽，Uni Girls就將到場與球迷同樂。
先前Uni Girls的陣容中，部分球員因生涯規劃離隊，但獅隊網羅了妮可、葛瑞絲、璇璇、馬妹、Yuri、軒軒等6名心血加入，12人陣容今天北上團練，全員穿上新版表演服現身，今年服裝以亮橘和白色為主，搭配洋裝、短裙、短褲等不同變化，展現球隊活力。
新成員中的軒軒是過去獅隊主場客串刨冰族show girl，她提到：「當初球隊徵選女孩時，自己抱著不確定的心情報名，想說嘗試看看就有機會，這些日子跟著大家一起練習，雖然南北奔波很辛苦，但今天拿到表演服裝，其實有點感動，或許只是一個開始，謝謝球團給的機會，我會好好去把最棒的呈獻給球迷。」
(中時電子報)
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