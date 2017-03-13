持刀砍老師？傳湖北高二生隨後被老師群毆致死

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我要評比

據大陸網友爆料：3月11日晚，湖北來鳳縣高級中學一名高二學生拿刀砍傷老師，隨後該學生被其他老師毆打，最終搶救無效死亡。

當地警方表示，案子仍在調查，還沒有定論。

中國青年網據知情人士聲稱，事情已解決，學校眾老師賠償該生80萬元人民幣，家屬已簽字。但該消息未經證實。

(旺報)