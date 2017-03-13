君悅酒店 吹起櫻花雪

台北君悅酒店「彩」日本料理櫻花料理(圖片提供：台北君悅酒店)

櫻花茶碗蒸(圖片提供：台北君悅酒店)

櫻花散壽司(圖片提供：台北君悅酒店)

櫻花壽司(圖片提供：台北君悅酒店)

五彩蝦球(圖片提供：台北君悅酒店)

現在正是賞櫻的好季節，賞櫻花不必到日本，台灣也有許多賞櫻勝地，又或者，在餐桌上感受一下賞櫻的感覺，美景不僅用眼睛看，還可以吃進肚子裡。

每逢櫻花盛開的時候，可見到日本料理店推出以櫻花入菜的美味佳餚，台北君悅酒店的「彩」日本料理，即日起至3月31日止，以櫻花為主題，將櫻花元素融入各式理，包括櫻花壽司、櫻花散壽司、櫻花茶碗蒸與五彩蝦球等多種色香味俱全的櫻花料理推薦給愛賞櫻的朋友，視覺、味覺一次滿足。

「彩」日本料理主廚李淼文表示：「色香味俱全是料理很重要的關鍵，日式料理更是箇中翹楚；透過櫻花元素與食材的巧妙結合，希望讓賓客用餐時能感受花季特有的浪漫。」像是「櫻花散壽司」是以多款特選鮮美生魚片與海鮮製成，再以旗魚鬆點綴粉嫩的色澤，就如在料理上下了場櫻花雪一般；櫻花茶碗蒸則加入櫻花漬與魚板，味蕾除了品嘗到滑嫩的蒸蛋，還加了櫻花味。五彩蝦球則將蝦子裹上台式米香球油炸，五顏六色展現春天百花齊放的氣息。

台北君悅酒店「彩」日本料理，成人（滿13歲以上）每位NT$1380；滿5歲至滿12歲每位NT$690元；未滿5歲以下免費，以上價格均須加收一成服務費。

(中時)