日大學生驚豔客家花布 想設計蘿莉塔服

日本熊本縣崇城大學26名師生日前來台參訪，女學生上田對客家花布大為驚豔，她今天說，希望將客家花布設計為日本流行的蘿莉塔服飾，讓日本人了解台灣傳統文化的魅力。

日本熊本縣去年發生7級大地震，台灣去年也發生南台大地震。日本台灣交流協會表示，為強化台日青少年交流，日本外務省（外交部）今年選派熊本縣崇城大學26名師生，7日至14日訪台8天，交流防災與古蹟修復技術等，並參訪高雄市政府、台南市消防局、武廟、大天后宮、烏山頭水庫園區等處，今天下午在日台交流協會舉行成果報告會。

一名女學生說，她觀察到台灣人很熱衷選舉，平常會聊政治話題，街頭隨處可見政治人物看板，投票率也很高，她認為是因為台灣人希望借由選舉改變現狀，日本如果也想改變，應該也要多討論政治、提高投票率。

她也觀察到台灣女性相當活躍，她們的寄宿家庭幾乎都是雙薪家庭，夫婦都有工作、家事也彼此分擔。她也很驚訝高雄市議員中，女性將近一半，日本也需要朝性別平等的方向來努力。

另有一名日本學生分享，在台灣有了解到平常沒注意到的日本優點，例如日本人比較遵守交通規則，台灣人則比較隨性，有時會有點危險；此外日本對於餐廳的衛生管理比較嚴格，日本街頭針對外國旅客的標示也較多。

女學生上田則說，她看到高雄市吉祥物「高雄熊」穿著客家花布圖案的服飾，並在台南孔廟的商店中看到客家花布圖案的杯子，讓她大為驚豔，覺得客家花布有與日本和服花紋相似的質感，又有台灣特色，但是日本人幾乎都不知道客家花布，在台灣也有人覺得很土。

上田表示，她自己平常有在穿著蘿莉塔服飾，覺得客家花布很適合做成蘿莉塔服，希望能夠將客家花布做成2套蘿莉塔服，分別放在崇城大學與姐妹校高雄高苑科技大學，進行展示跟試穿，讓大家能了解台灣傳統文化的魅力，並促進日台交流。

她說，自己的母親曾從事服裝設計，回國後將與母親商量如何設計與製作客家花布的蘿莉塔服，希望能在11月的學校文化祭前將服裝完成。1060313

(中央社)