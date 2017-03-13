夏普戴正吳:今年員工獎金平均4個月
夏普（Sharp）社長戴正吳，今天在大阪府(土界)市舉行的記者會上宣布，2017年度的獎金將視業績貢獻度而定，平均發放4個月，最高將可領到8個月，最少也有1個月獎金。
由鴻海主導的日本夏普，今年員工平均獎金4個月，高於2016年度獎金平均2個月。
日本電機大廠夏普社長戴正吳，今天在夏普總公司召開記者會。針對2017年度獎金，他表示，平均發4個月，會依員工對業績的貢獻度而定，獎金最高8個月，最少也有1個月。
此外，對於業績、夏普品牌價值的提升有特別貢獻的員工，將發給「社長特別獎」。
夏普的工會今年春鬥時，因夏普與鴻海進行策略聯盟，業績有改善的傾向，因此工會向資方提出要求獎金4個月。
戴正吳表示，為了確保優秀的年輕人才，2018年4月錄取的新進員工人數將比今年4月錄取的多1倍。如果是優秀人才，進公司半年之後，薪水將大幅調升。此外，為了讓年輕員工能施展才能，也實施升等、加獎金等制度改革。
多家日本媒體報導，戴正吳的作法反映了他所提出的「信賞必罰」經營方針。1060313
(中央社)
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