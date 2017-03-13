駐韓美軍部署連級灰鷹無人攻擊機部隊

南韓軍方今天透露，美國陸軍開始向駐韓美軍群山基地部署連級「灰鷹」無人攻擊機部隊，該連裝備12架「灰鷹」，配屬美軍第二師第二航空旅。

此舉經美空軍和韓軍協商，旨在落實美陸軍每個師級建制都部署「灰鷹連」（The Grey Eagle squadron）的方針。

南韓「聯合新聞通訊社」指出，「灰鷹（MQ-1C）」是由「掠奪者（MQ-1）」改進而來的最新型無人攻擊機，機身長8公尺，翼展17公尺，屬於中空長航時無人機，能以280公里的時速不間斷飛行30個小時，作戰半徑覆蓋朝鮮半島，可晝夜連續高畫質監控半島全境。

該機可掛載4枚射程約8公里的AGM-114「地獄火」反坦克導彈和4枚最新的GBU-44/B「?蛇打擊」小型精確制導炸彈（Viper Strike glide bombs），能直接打擊南北韓軍事分界線以北的主要目標。

美軍「灰鷹」與深入敵後的特種部隊搭配運用，可望最大限度發揮威力。負責處理、利用及傳播圖像情報的配套人力也將與「灰鷹連」一同調派，駐紮南韓。

駐紮黃海之東、南韓西海岸全羅北道群山的「灰鷹連」，將在北緯38度線的南韓空域巡航搜集北韓軍事情報，或在軍情告急時，北飛平壤執行「斬首」任務，從空中精確打擊金正恩等北韓領導階層，摧毀戰爭指揮部。南韓軍方預計，「灰鷹」部署在南韓將觸動北韓敏感神經。

「灰鷹」曾於2015年在群山基地首度試飛，並成功通過無線信號向比翼齊飛的一架AH-64「阿帕契」武裝直升機傳遞情報。

報導也指出，駐韓美軍原計劃在「有事時」向朝鮮半島臨時出動「灰鷹」，如今決定常年駐韓，展現對北韓核威脅愈演愈烈的高度警惕。駐韓美軍的無人偵察機還有營級部隊配備的RQ-11B「大烏鴉」無人機，以及旅級部隊配備的RQ-7B「影子」無人機。1060313

(中央社)