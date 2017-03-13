林毅夫妻陳雲英：台灣青年人才 用腳投票融入大陸 兩岸血緣關係是自然認同
中國大陸全國人大代表陳雲英12日接受兩岸三地聯合採訪時表示，大陸的發展讓台灣青年人才，用腳投票，融入大陸，兩岸血緣關係是自然認同，無法用政治割裂。
陳雲英生於台北市，是前世界銀行副行長林毅夫的妻子。林毅夫出生於台灣宜蘭，就讀國立台灣大學時轉入高雄鳳山陸軍軍官學校，第44期步科畢業，民國68年擔任金門馬山連連長時叛逃至中國大陸。嗣林毅夫赴美國芝加哥大學攻讀經濟學博士時，陳雲英也從台灣前往美國團聚，目前擔任中國大陸全國人大代表。
根據中評社報導，陳雲英表示，兩岸同胞有著割捨不斷的血緣關係，是自然的認同，如果想要用政治力量把血緣關係切斷，是會不成功的。
陳雲英也溫情喊話，對年輕人要寬容，引導他們，教育他們，讓他們有機會來大陸學習，體驗到現代化建設的中國，進而融入大家庭。畢竟，「台灣同胞還是我們的同胞，所以我們要心懷仁慈地歡迎他們來，他們即便有不合適的言語，我們也不要衝撞他們」。
對於台灣年輕人認同問題，陳雲英認為，最主要的途徑還是要加強交流、增進了解畢，竟兩岸分隔很多年。台灣的年輕人來到大陸，才能真實地感受到這裡的建築、風俗民情，否則僅僅通過台灣媒體看到的大陸，造成訊息閉塞，「不張開眼睛看，不打開耳朵聽」。
陳雲英也強調，台獨的動作會引發13億人民很不好、很不舒服的感覺，甚至會出現傷痕感和恥辱感。因為，台灣是清朝末年對日本戰敗割讓出去的，這是中國人百年的恥辱，所有中國人都在想著哪一天這一恥辱得以洗雪。台灣不能和平統一的話，在面對日本人的時候，國恥依然存在。
陳雲英表示，現在13億中國人都很歡迎同胞再回歸祖國大家庭，大陸應該是有這樣的胸襟。
(中時電子報)
文章來源：陳雲英析總理報告：鼓舞島內統一力量
關鍵字：陳雲英
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