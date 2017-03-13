高師大校友會 以「金雞慶旺年」迎接校慶

國立高雄師範大學今年適逢50週年校慶，校友會以「金雞慶旺年‧校友四方聚」為主題，舉辦K歌大賽，為母校50週年校慶慶生。（高師大提供）

校長吳連賞引吭高歌，為活動開歌。（高師大提供）

國立高雄師範大學今年適逢50週年校慶，校友會以「金雞慶旺年‧校友四方聚」為主題，舉辦K歌大賽，為母校50週年校慶慶生。（高師大提供）

五燈獎得主劉迋揚教授擔任評審。（高師大提供）

國立高雄師範大學今年適逢50週年校慶，高雄市校友會在理事長張文強、祕書長陳逸虹精心策劃下，以「金雞慶旺年‧校友四方聚」為主題，舉辦K歌大賽，為母校50週年校慶慶生。

校長吳連賞引吭高歌「朋友別哭」為活動揭開序幕，也為這場特別的K歌敘舊動掀起高潮，校友們嗨翻會場。

高雄市舞蹈委員會總幹事陳玉盞老師，帶領二位甫獲日本全國青少年拉丁舞競賽冠軍的熊維鵬及張湘翎，表演富有劇情的拉丁舞與精湛的國標舞獲得滿堂彩。

緊接著頒獎表揚特約商店招募績優單位及個人，團體獎分別是成教所文經班、成教所組發班及事業經營系，個人獎為陳伯宇、王怡瑾及李憶妤等三位獲獎。目前高師大特約商店包含食衣住行育樂等已近400家，所有校友及教職員工生都可以享受特約商店所提供之優惠。

活動主持人由優秀校友曾靖竑及鄭嬨慈擔任，K歌大賽有8隊參賽，評審特別邀請五燈獎得主劉廷揚教授、進修學院長譚大純教授及中華藝校羅淑芬老師等三位擔綱。

接下來每隊都拿出最佳的歌聲與演出，競爭可說非常激烈緊張，甚至加分題各隊分別邀請劉廷揚教授、譚大純院長及李昭蓉主任上場演唱，讓整個活動高潮迭起，掌聲歡樂聲不斷。

經過3個小時的激烈競賽，裁判長劉廷揚說，宛如置身春晚及熱門綜藝節目。評審結果，獲得團體特優獎的是畢業12年的文經班校友組，他們在五權國小校長蔡常文校友帶領下以特別的劇情、造型、歌舞獲得青睞。

第二名則由組發班校友組獲得，他們在TVBS資深記者徐慧珠校友編排下，以雞年為發想，咕咕雞的生動演出，榮獲最佳造型獎，並被評審建議做為今年11月校慶活動的開場舞。

吳連賞表示，活動雖然依依不捨中告一段落，但它不是結束，而是情誼啟動的再次開始，校友們在各行各業都有非常傑出的表現，這是社會、國家之福，更是高師大之光，期待校慶之日大團圓。

(中時)