高師大校友會 以「金雞慶旺年」迎接校慶
國立高雄師範大學今年適逢50週年校慶，高雄市校友會在理事長張文強、祕書長陳逸虹精心策劃下，以「金雞慶旺年‧校友四方聚」為主題，舉辦K歌大賽，為母校50週年校慶慶生。
校長吳連賞引吭高歌「朋友別哭」為活動揭開序幕，也為這場特別的K歌敘舊動掀起高潮，校友們嗨翻會場。
高雄市舞蹈委員會總幹事陳玉盞老師，帶領二位甫獲日本全國青少年拉丁舞競賽冠軍的熊維鵬及張湘翎，表演富有劇情的拉丁舞與精湛的國標舞獲得滿堂彩。
緊接著頒獎表揚特約商店招募績優單位及個人，團體獎分別是成教所文經班、成教所組發班及事業經營系，個人獎為陳伯宇、王怡瑾及李憶妤等三位獲獎。目前高師大特約商店包含食衣住行育樂等已近400家，所有校友及教職員工生都可以享受特約商店所提供之優惠。
活動主持人由優秀校友曾靖竑及鄭嬨慈擔任，K歌大賽有8隊參賽，評審特別邀請五燈獎得主劉廷揚教授、進修學院長譚大純教授及中華藝校羅淑芬老師等三位擔綱。
接下來每隊都拿出最佳的歌聲與演出，競爭可說非常激烈緊張，甚至加分題各隊分別邀請劉廷揚教授、譚大純院長及李昭蓉主任上場演唱，讓整個活動高潮迭起，掌聲歡樂聲不斷。
經過3個小時的激烈競賽，裁判長劉廷揚說，宛如置身春晚及熱門綜藝節目。評審結果，獲得團體特優獎的是畢業12年的文經班校友組，他們在五權國小校長蔡常文校友帶領下以特別的劇情、造型、歌舞獲得青睞。
第二名則由組發班校友組獲得，他們在TVBS資深記者徐慧珠校友編排下，以雞年為發想，咕咕雞的生動演出，榮獲最佳造型獎，並被評審建議做為今年11月校慶活動的開場舞。
吳連賞表示，活動雖然依依不捨中告一段落，但它不是結束，而是情誼啟動的再次開始，校友們在各行各業都有非常傑出的表現，這是社會、國家之福，更是高師大之光，期待校慶之日大團圓。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。